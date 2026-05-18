JINJIB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JINJIB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 55,27 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -63,880 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 722,2 Millionen JPY – ein Plus von 22,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JINJIB 588,9 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 62,81 JPY gegenüber -63,690 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,69 Milliarden JPY – ein Plus von 11,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem JINJIB 2,40 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at