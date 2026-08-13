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13.08.2026 06:31:29
JINJIB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
JINJIB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,30 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -24,290 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 991,6 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 635,3 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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