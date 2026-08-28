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28.08.2026 06:31:29
Jinko Power Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Jinko Power Technology A hat am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jinko Power Technology A ein EPS von 0,050 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 820,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,01 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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