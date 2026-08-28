Jinko Solar öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jinko Solar hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jinko Solar ein Ergebnis je Aktie von -0,150 CNY vermeldet.

Jinko Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,48 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,90 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at