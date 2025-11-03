Jinko Solar stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jinko Solar hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das vergangene Quartal hat Jinko Solar mit einem Umsatz von insgesamt 16,15 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 34,11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at