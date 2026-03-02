02.03.2026 06:31:29

Jinko Solar zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jinko Solar hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,29 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jinko Solar ein Ergebnis je Aktie von -0,110 CNY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Jinko Solar 17,51 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,70 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,680 CNY. Im Vorjahr waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Jinko Solar 65,49 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 92,39 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,496 CNY und einen Umsatz von 70,43 Milliarden CNY beziffert.

