JinkoSolar: Die Lage spitzt sich zu

Noch am Mittwoch hatten JinkoSolar -Anleger Grund zur Freude. Das Tochterunternehmen Jiangxi Jinko ging an die Börse . Davon beflügelt sprang die JinkoSolar-Aktie zweistellig nach oben. Wegen des angespannten Gesamtmarkts hat der chinesische Solarmodulhersteller die Gewinne jedoch inzwischen wieder abgeben müssen und steht nun an einer wichtigen Marke.Mitte 2021 konnte der heftige Abverkauf bei der JinkoSolar-Aktie gestoppt werden. Es folgte zwischen Mai und Ende Juli ein Erholungsversuch, welcher jedoch am Volume-Peak bei 64 Dollar endete. Von dort aus konsolidiert der Wert bis heute in einer breiten Range, die sich am Verlaufstief bei rund 36 Dollar und dem eben genannten Peak bei 64 Dollar aufspannt.Zuletzt aber verengte sich die Range auf den Bereich zwischen 39,33 und 49,85 Dollar. Nachdem der Titel in dieser Woche bereits mehrmals die untere Begrenzung intraday unterschritten hatte, notiert er vorbörslich erneut an dieser Marke. Sollte der Wert nachhaltig die Range nach unten auflösen, wäre mit weiteren Rücksetzern bis an die mittelfristige Begrenzung der Seitwärtsbewegung bei 36 Dollar zu rechnen. Darunter wartet die nächste Unterstützung erst am Korrektur-Tief bei 31,55 Dollar.