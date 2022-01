JinkoSolar: Zweistelliger Kurssprung - Mega-Erfolg beim China-IPO

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach dem Kurssturz in den vergangenen Tagen macht die Aktie von JinkoSolar am heutigen Mittwoch mit einem zweistelligen Plus auf sich aufmerksam. Der chinesische Solarmodulhersteller profitiert dabei vom Mega-Erfolg der Tochter Jiangxi Jinko, die in China ihren ersten Handelstag nach dem IPO hatte.Die Aktie von Jiangxi Jinko ging am STAR-Markt in Shanghai mit 10,55 Yuan aus dem Handel. Das entsprach einem Aufschlag von satten 111 Prozent auf den IPO-Preis. Es war der erfolgreichste Börsengang in Festland-China seit Oktober 2020.JinkoSolar hat rund 20 Prozent der nun insgesamt 10 Millionen ausstehenden Aktien von Jiangxi Jinko angeboten. 58,6 Prozent hält der Konzern aber noch. Insgesamt kommt die Tochter nach dem erfolgreichen IPO nun auf eine Marktkapitalisierung von 17,5 Milliarden Dollar . Zum Vergleich: Die ADS von JinkoSolar selbst kommen lediglich auf 1,9 Milliarden Dollar.