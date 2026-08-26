JinkoSolar Aktie
WKN DE: A0Q87R / ISIN: US47759T1007
|
26.08.2026 13:11:32
JinkoSolar CEO Xiande Li Resigns; Appoints Wei Du As Successor
(RTTNews) - JinkoSolar Holding Co. Ltd. (JKS), a solar energy company, on Wednesday announced that Xiande Li has resigned as Chief Executive Officer, effective immediately.
Wei "Dimi" Du will succeed Li as CEO, effective August 26.
Li will continue to serve as chairman of the board and chair of the compensation and nominating and corporate governance committees.
The company said Li's resignation was not due to any disagreement with the company and does not expect the leadership change to materially affect its business operations.
Du has served as the company's Vice President of strategic investment since April 2026 and previously held several strategic investment and chairman-assistant roles at the company and Jinko Power Technology.
In the pre-market trading, JinkoSolar is 3.91% lesser at $14.90 on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JinkoSolar
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JinkoSolar
Aktien in diesem Artikel
|JinkoSolar
|11,72
|-11,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.