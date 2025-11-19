|
19.11.2025 06:31:28
JinkoSolar gewährte Anlegern Blick in die Bücher
JinkoSolar stellte am 17.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 2,49 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,32 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX steigt kräftig -- DAX fester -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert ebenso fester. Die Wall Street verbucht knappe Gewinne. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.