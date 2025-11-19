JinkoSolar gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JinkoSolar stellte am 17.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 2,49 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,32 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at