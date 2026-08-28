JinkoSolar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JinkoSolar präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,94 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von -2,320 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at