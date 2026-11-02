JinkoSolar stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JinkoSolar hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,02 Milliarden USD – eine Minderung von 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,26 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at