JinkoSolar Aktie
WKN DE: A0Q87R / ISIN: US47759T1007
|
04.02.2026 17:09:17
JinkoSolar Stock Rises 10% Over IEC 62443-2-4 Certification From Exida
(RTTNews) - Stock of JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) is climbing about 10 percent on Wednesday morning trading after the announcement that its Jinko ESS North American business unit has received IEC 62443-2-4 certification from exida, a globally recognized authority in industrial cybersecurity and functional safety.
The company's shares are currently trading at $28.18 on the New York Stock Exchange, up 10.86 percent. The stock opened at $28.11 and has climbed as high as $30.55 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $13.42 to $31.88.
Notably, IEC 62443-2-4 is an internationally respected standard that defines best practices for secure development lifecycle (SDL) processes for service providers of industrial automation and control systems.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JinkoSolar
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JinkoSolar
Aktien in diesem Artikel
|JinkoSolar
|23,70
|1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: ATX fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.