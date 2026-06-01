Jinkushal Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jinkushal Industries hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,65 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,350 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 146,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 777,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,92 Milliarden INR ausgewiesen.

Jinkushal Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,76 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Jinkushal Industries 3,58 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,80 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at