Jintuo Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jintuo Technology A hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 CNY, nach 0,050 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 315,3 Millionen CNY gegenüber 273,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at