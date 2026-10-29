Jintuo Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jintuo Technology A präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Jintuo Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 343,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 317,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at