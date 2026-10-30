Jinxi Axle Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jinxi Axle Company hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,01 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jinxi Axle Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 479,1 Millionen CNY im Vergleich zu 264,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at