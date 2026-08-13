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13.08.2026 06:31:29
Jinxi Axle Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Jinxi Axle Company lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jinxi Axle Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 401,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 235,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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