Jinzhou New China Dragon Molybdenum: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jinzhou New China Dragon Molybdenum hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,13 CNY gegenüber -0,220 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 2,28 Milliarden CNY gegenüber 1,30 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at