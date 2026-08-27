Jishi Media präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jishi Media hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 486,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 498,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at