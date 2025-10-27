Jishi Media: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jishi Media hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,030 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 472,2 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jishi Media 509,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at