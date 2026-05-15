15.05.2026 06:31:29

JITF Infralogistics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JITF Infralogistics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,93 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,490 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JITF Infralogistics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,98 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 7,88 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 18,730 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JITF Infralogistics 20,38 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat JITF Infralogistics im vergangenen Geschäftsjahr 28,08 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JITF Infralogistics 22,56 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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