JITF Infralogistics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JITF Infralogistics hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,97 INR. Im Vorjahresquartal waren 31,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JITF Infralogistics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,38 Milliarden INR im Vergleich zu 4,81 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at