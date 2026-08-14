JITF Infralogistics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JITF Infralogistics stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,13 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,330 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 6,64 Milliarden INR gegenüber 5,50 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at