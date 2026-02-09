|
JITF Infralogistics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
JITF Infralogistics hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
JITF Infralogistics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,49 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,100 INR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,22 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 54,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JITF Infralogistics einen Umsatz von 5,32 Milliarden INR eingefahren.
