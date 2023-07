Jitterbit führt Harmony EDI ein – eine vollständig eingebettete, cloudbasierte EDI-Lösung für ein robusteres und benutzerfreundlicheres Erlebnis

Die Flexibilität, verbesserte Sichtbarkeit, Benutzerfreundlichkeit, zentralisierte Handelspartnerverwaltung und wettbewerbsfähige Preisgestaltung machen Harmony EDI zu einer erstklassigen Wahl auf dem Markt

ALAMEDA, Kalifornien, July 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , ein weltweit führendes Unternehmen für die Förderung von Transformation durch Automatisierung, kündigte heute seine selbstverwaltete, cloudbasierte EDI-Lösung (Electronic Data Interchange) an, die vollständig in die Jitterbit Harmony-Plattform integriert ist. Mit Harmony EDI können Benutzer EDI-Prozesse vollständig selbst bedienen und verwalten. Daten werden automatisch zwischen Handelspartnern (z. B. Amazon, Home Depot, Lowes, Walmart und mehr) und Händlern in die ERP-, CRM- und Versandsysteme des Händlers übertragen. Dies trägt dazu bei, Prozesse zu rationalisieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren, wodurch die manuelle Verarbeitung und Genehmigung von EDI-Transaktionen entfällt und die Genauigkeit der zwischen Systemen übertragenen Informationen sichergestellt wird.



Herkömmliche EDI-Angebote stützen sich auf Plattformen von Drittanbietern, um EDI für ihre Kunden abzuwickeln, was Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen stellt. Die Anwendungsunterschiede und der Bedarf an zusätzlichen Konnektoren erschweren die Skalierung, wenn neue EDI-Handelspartner und Anwendungen hinzukommen. Darüber hinaus verfügen viele EDI-Anbieter nicht über das technische Fachwissen, um Integrationen außerhalb von EDI zu verwalten, wodurch Unternehmen, die sich vergrößern möchten, Grenzen gesetzt sind.

Das vollständig integrierte und selbstverwaltete Jitterbit Harmony EDI beseitigt die oben genannten Hindernisse und bringt ein neues Maß an Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität auf den Markt. Viele EDI-Lösungen bieten komplizierte EDI-Integrationen, die auf Dokumentübersetzer oder die Bewegung und den Austausch von Daten zwischen Handelspartnern und Unternehmen beschränkt sind. Mit Harmony EDI haben Unternehmen Zugriff auf eine cloudbasierte iPaaS-Lösung mit einer Reihe von Anwendungen, die benutzerdefinierte Integrationen unterstützen, und der Möglichkeit, Systeme und Anwendungen, die in EDI integriert sind, einfach hinzuzufügen und zu verwalten. Harmony EDI unterstützt Unternehmen aller Art – von Unternehmen mit einem erfahrenen oder engagierten EDI-Team, die EDI selbst verwalten möchten, bis hin zu Unternehmen mit sehr geringer oder keiner EDI-Erfahrung, die einen zuverlässigen Anbieter für die Einrichtung ihrer EDI-Prozesse und Handelspartner suchen.

Harmony EDI bietet Benutzern vollständige Transparenz und Kontrolle und ermöglicht ihnen Folgendes:

Verwaltung und Konfiguration von Handelspartnern : Die zentralisierte Plattform von Harmony EDI bietet Unternehmen erweiterte Funktionen zur Verwaltung aller Aspekte ihrer Handelspartnerbeziehungen und bietet Zugriff auf mehr als 1.000 Handelspartner und 4.000 Karten.

Vollständiger Einblick in EDI-Transaktionen und -Dokumente: Mit erweiterten Nachverfolgungs- und Berichtsfunktionen bietet Harmony EDI Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen, um Probleme wie Transaktionsfehler schnell zu erkennen und zu beheben und so einen zeitnahen und genauen Dokumentenaustausch sicherzustellen. Dazu gehört die Möglichkeit, Handelspartner und EDI-Workflows mit ERP- und Back-End-Systemen selbst zu verwalten und bei der Skalierung des Unternehmens problemlos neue Handelspartner hinzuzufügen.

Integration mit ERP-Systemen: Harmony EDI ist vollständig in die Harmony-Plattform integriert und ermöglicht die Integration mit branchenführenden ERP-Systemen wie SAP, Oracle Netsuite, Sage, Microsoft Dynamics 365 und mehr. Dadurch können Unternehmen ihre EDI-Prozesse weiter automatisieren und ihre Arbeitsabläufe zwischen Systemen und Anwendungen optimieren.

Nahtlose Arbeit mit der vollständigen iPaaS-Lösung von Jitterbit: Mit Harmony EDI können Unternehmen ganz einfach Anwendungen und Systeme zu ihrem Technologie-Stack hinzufügen, automatisierte Arbeitsabläufe zwischen Anwendungen erstellen und eine bessere Sichtbarkeit der Anwendungsdaten auf allen Plattformen erhalten.

"Heute macht Jitterbit mit der Einführung von Harmony EDI einen Sprung nach vorne in der Welt der EDI-Lösungen. Dieses bahnbrechende Angebot ist nahtlos in die Cloud eingebettet und bietet Flexibilität, verbesserte Sichtbarkeit und beispiellose Benutzerfreundlichkeit", so Vito Salvaggio, SVP of Product Management bei Jitterbit. "Dank der zentralen Handelspartnerverwaltung und der wettbewerbsfähigen Preise ist Harmony EDI die beste Wahl auf dem Markt. Für B2B-Anbietergehören Einschränkungen der Vergangenheit an, denn mit Harmony EDI beginnteine Ära optimierter Prozesse, automatisierter Arbeitsabläufe und der Möglichkeit, Erfolg neu zu definieren."

Jitterbit Harmony EDI ist ab sofort verfügbar. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.jitterbit.com/product/edi/ .

