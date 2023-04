Jitterbit zeigt weltweit eine starke Dynamik, da Unternehmen Hyperautomatisierungsstrategien nutzen, um das Geschäftswachstum anzukurbeln

Unternehmenswachstum durch Übernahmen, erweiterte Partnerschaften und außergewöhnliche Kundenbindung

Im Laufe des Geschäftsjahres konnte Jitterbit seinen jährlich wiederkehrenden Umsatz in allen Regionen deutlich steigern und hunderte neuer Kundenlogos in sein Portfolio aufnehmen, darunter Johnsonville, Ethan Allen, Care.com und Virgin Australia. Das Unternehmen erreichte Rekordwerte bei der globalen E-Commerce-Integration und steigerte den E-Commerce-bezogenen Dealflow und der jährlich wiederkehrende Umsatz weltweit um über 100 %.

Auch die Kundenbindung erreichte einen neuen Höchststand, was die Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Förderung des Kundenerfolgs und der Bereitstellung eines erstklassigen Kundendienstes unterstreicht.

Das Wachstum von Jitterbit spiegelt die starke Nachfrage nach seinen umfassenden Automatisierungslösungen wider, da führende Unternehmen aller Branchen die Wertschöpfungszeit durch die Beschleunigung der App-Entwicklung und die Automatisierung geschäftskritischer Arbeitsabläufe verkürzen wollen. Angesichts zunehmender Herausforderungen suchen Unternehmen heute nach jeder Möglichkeit, Effizienz, Produktivität und Gewinn zu steigern. Das bedeutet, dass bessere Systemintegrationen eingesetzt werden müssen, um so viele Geschäftsprozesse wie möglich zu automatisieren – vom Handel über den Kundendienst bis hin zum Mitarbeitermanagement und mehr. Jitterbit vereint die Stärken von Integration, API-Management, elektronischem Datenaustausch und No-Code-App-Entwicklung und ermöglicht damit Unternehmen, ihre Ziele in Bezug auf die digitale Transformation und Hyperautomatisierung schneller zu erreichen.

"Jitterbits Vision der Hyperautomatisierung findet auf dem globalen Markt großen Anklang, da die Nachfrage nach effektiven, einheitlichen Integrations- und Automatisierungslösungen weiter steigt. Die zukunftsorientierten Unternehmen von heute wissen, dass der Erfolg darin liegt, Abläufe zu optimieren, um das Umsatzwachstum zu maximieren, und wir sind stolz darauf, unsere Kunden beim Erreichen dieser Ziele zu unterstützen", so George Gallegos, CEO von Jitterbit. "Wir glauben, dass der Hyperautomatisierung die Zukunft gehört, und Jitterbit ist einzigartig positioniert, um diese Entwicklung anzuführen und nicht nur unser eigenes Wachstum zu beschleunigen, sondern auch das unserer Kunden und Partner."

Globales Wachstum

Nach den Übernahmen von eBridge Connections in Kanada, Wevo in Brasilien, PrimeApps in der Türkei und kürzlich Zudy hat Jitterbit diese Unternehmen erfolgreich in seinen Betrieb integriert, so dass Unternehmen ihre Geschäftsabläufe überall auf der Welt nahtlos automatisieren können.

Jitterbit hat weltweit Partnerschaften mit bedeutenden Unternehmen wie AWS, BigCommerce, BMC, Samsung, ShipStation, Shopify und THG Ingenuity ins Leben gerufen und ausgebaut.

Jitterbit konnte in der LATAM-Region ein enormes Wachstum verzeichnen, indem es das dortige Geschäft durch neue Kunden- und Vertriebspartnerschaften ausbaute und das Ökosystem durch die Hinzufügung von mehr als 20 Wiederverkaufs- und Empfehlungspartnern im ersten Jahr in der Region erweiterte, während der jährlich wiederkehrende Umsatz im Laufe des Jahres kontinuierlich stieg.

Jitterbit steigerte sein EMEA-Geschäft mit einer rekordverdächtigen Nettokundenbindung und Kundenerweiterung sowie einem signifikanten Wachstum durch sein Partnernetzwerk, einschließlich der Erhöhung der Reichweite mit dem Partner BMC.

In der APAC-Region wächst Jitterbit weiter und kann Dutzende neuer Logos und Erweiterungen im Kundenstamm begrüßen.

Das Kundenwachstum in Nordamerika war ebenso stark. Jitterbit schloss mehrere Geschäfte in sechsstelliger Höhe ab und vergrößerte seinen nordamerikanischen Kundenstamm um Hunderte neuer Logos und eine entsprechende Anzahl an Kundenerweiterungen, was ein Beweis für Jitterbits Kultur des außergewöhnlichen Kundendiensts und Supports ist.

Um das Partnerwachstum weltweit zu fördern, hat Jitterbit sein neues Powered by Jitterbit-Partnerportal eingeführt, das bestehenden Partnern eine zentrale Anlaufstelle bietet, um Kontakte zu knüpfen, Umsätze zu steigern, Marketinginitiativen zu entwickeln und ihre Teams zu schulen.

Wichtige Produktverbesserungen

Jitterbit hat die Anzahl seiner nativen Konnektoren, einschließlich neuer Salesforce- und HTTPv2-Konnektoren, im Geschäftsjahr 2023 um mehr als das 2,5-Fache erhöht – ein neuer Jahreshöchststand – und die Qualität vieler bestehender Konnektoren verbessert. Deutliche Leistungsverbesserungen wurden auch bei Cloud Studio vorgenommen, das in der Folge einen stetigen Anstieg der Nutzerzahlen verzeichnete, die sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelten.

Das Unternehmen investierte auch in eine Reihe anderer Produktinnovationen, darunter den Message Queue (MQ) Service , seinen Cloud-basierten, Multi-Tenant-Message-Queuing-Dienst, der vollständig in die Harmony-Plattform integriert ist. Der neue Dienst befindet sich derzeit noch in der Betaphase, wurde aber bereits von einer Reihe von Großkunden in der EMEA-Region erworben.

Im Jahr 2022 erweiterte Jitterbit die Harmony-Plattform um den App Builder , ein No-Code-Anwendungsentwicklungstool zur schnellen Erstellung, Bereitstellung und Wartung von web- und mobilbasierten Anwendungen. Das sowohl für Entwickler als auch für Nicht-Entwickler geeignete Tool wurde mit umfangreicheren UI-Funktionen und einer neuen Schnittstelle verbessert, die einen einfacheren Zugriff auf Daten ermöglicht, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Sie ermöglicht es IT- und Geschäftsteams, Geschäftsanwendungen ohne benutzerdefinierte Codierung zu erstellen, was die App-Entwicklung letztlich um das 10-Fache beschleunigt.

Darüber hinaus hat Jitterbit seine Bibliothek mit technischer Dokumentation erweitert und sein Online-Lernprogramm Jitterbit University mit einer Rekordzahl von Teilnehmenden an den Schulungskursen und dem Zertifizierungsprogramm verbessert. Es bietet sowohl praktische als auch vorlesungsbasierte Schulungen für neue und fortgeschrittene Benutzer, IT-Betriebsteams und Entwickler.

Mitarbeiterwachstum

Um das kontinuierliche Wachstum zu unterstützen, hat Jitterbit seine Mitarbeiterzahl im Jahr 2022 deutlich erhöht. Das Unternehmen begrüßte 155 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 14 Ländern und steigerte seine Kundenzufriedenheitswerte.

Einheitliches, positives Kundenfeedback zu den Produkten und dem nutzerorientierten Servicemodell von Jitterbit hat dem Unternehmen Jahr für Jahr Anerkennung von Drittanbieter-Websites wie G2 eingebracht, wo Jitterbit dank hoher Kundenbewertungen 4,6 von 5 Punkten erhielt.

