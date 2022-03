Jiutian Chemical Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiutian Chemical Group präsentierte in der am 28.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Umsatz lag bei 187,0 Millionen SGD – das entspricht einem Zuwachs von 126,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,4 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,034 SGD gegenüber 0,019 SGD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 467,39 Millionen SGD – ein Plus von 99,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Jiutian Chemical Group 234,16 Millionen SGD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,033 SGD sowie einem Umsatz in Höhe von 375,08 Millionen SGD gerechnet.

Redaktion finanzen.at