04.12.2025 06:31:29
JIVA Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
JIVA Technologies lud am 01.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,960 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
