Jiya Eco-Products: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jiya Eco-Products veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,25 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at