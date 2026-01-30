JJ Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

JJ Finance hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,10 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,970 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,4 Millionen INR, gegenüber 4,4 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 68,19 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at