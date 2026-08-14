JJ Finance legte Quartalsergebnis vor

JJ Finance hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,31 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,200 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 90,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at