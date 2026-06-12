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12.06.2026 06:31:29
JJill gewährte Anlegern Blick in die Bücher
JJill ließ sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JJill die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
JJill hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,760 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 144,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 153,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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