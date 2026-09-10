JJill: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JJill lud am 09.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JJill 0,690 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat JJill 154,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 154,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at