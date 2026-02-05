JK Agri Genetics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JK Agri Genetics hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 11,37 INR gegenüber 7,72 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 236,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JK Agri Genetics 260,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at