JK Agri Genetics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JK Agri Genetics ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JK Agri Genetics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 19,61 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,920 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 229,6 Millionen INR, gegenüber 275,9 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,78 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 15,460 INR beziffert. Im Vorjahr waren -5,410 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,58 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,62 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at