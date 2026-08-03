JK Agri Genetics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JK Agri Genetics hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,49 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 919,3 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 843,3 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at