JK Cement: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JK Cement lud am 23.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,08 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JK Cement ein EPS von 46,64 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 38,88 Milliarden INR gegenüber 35,81 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 128,44 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JK Cement 111,44 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,46 Prozent auf 137,22 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at