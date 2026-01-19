|
19.01.2026 06:31:29
JK Cement mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
JK Cement veröffentlichte am 17.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 22,60 INR, nach 24,54 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29,30 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,63 Milliarden INR ausgewiesen.
