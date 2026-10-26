JK Cement: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JK Cement hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 22,39 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20,78 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,33 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 30,19 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at