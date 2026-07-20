JK Cement stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JK Cement lud am 18.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 35,91 INR, nach 41,99 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,53 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,32 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at