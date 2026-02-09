JK gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JK lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 55,96 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 63,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 107,47 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 105,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at