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10.11.2026 06:31:29
JK gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
JK hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 75,93 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JK 35,25 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 100,59 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 96,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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