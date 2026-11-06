JK Lakshmi Cement gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JK Lakshmi Cement hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,51 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,17 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 15,32 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at