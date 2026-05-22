JK Lakshmi Cement mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JK Lakshmi Cement hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 9,99 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15,60 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,02 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,98 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 33,19 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte JK Lakshmi Cement ein EPS von 22,33 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 67,63 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 61,93 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at