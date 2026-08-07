JK Lakshmi Cement verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JK Lakshmi Cement präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 8,70 INR gegenüber 12,10 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,05 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 17,41 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at