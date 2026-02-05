JK Lakshmi Cement zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JK Lakshmi Cement lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 INR. Im Vorjahresviertel hatte JK Lakshmi Cement 5,05 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,88 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 14,97 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at