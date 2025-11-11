|
JK legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
JK präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 35,25 JPY gegenüber 41,44 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 96,11 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 97,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
