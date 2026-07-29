JK Paper hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JK Paper hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 7,18 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,80 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,87 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,74 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at