JK Paper öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JK Paper stellte am 18.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

JK Paper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,51 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 19,66 Milliarden INR gegenüber 16,90 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 14,66 INR beziffert. Im Vorjahr waren 24,19 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat JK Paper im vergangenen Geschäftsjahr 70,76 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JK Paper 66,35 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at